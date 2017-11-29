Более 200 человек эвакуировали из ТЦ «Авиапарк» после звонка о минировании

Москва, 29 ноября. Более 200 человек эвакуировали из торгового комплекса в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва.

Инцидент произошел в здании, расположенном по адресу Ходынкий бульвар, 4. На территории торгового центра «Авиапарк».

До прибытия кинологов из здания было эвакуировано более 200 посетителей.

Директор по эксплуатации ТЦ «Авиапарк» Виктор Мочалов опроверг информацию об эвакуации в комментарии агентству «Интерфакс». По его словам, сообщения об эвакуации не соответствуют действительности.

В среду, 29 ноября, «Авиапарк» работает в штатном режиме, подчеркнул он.