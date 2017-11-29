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Подмосковный морг объяснил, почему родственникам выдали тело чужой бабушки
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    Подмосковный морг объяснил, почему родственникам выдали тело чужой бабушки

    16:26  29 Ноября 2017
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    Подмосковный морг объяснил, почему родственникам выдали тело чужой бабушки

    Москва, 29 ноября. В морге Долгопрудненской ЦГБ родственникам выдали труп чужой бабушки. Как оказалось, на одной из инстанций допустили грубую ошибку при маркировке тел.

    По словам родственников, пожилая женщина скончалась в больнице. На 13 ноября было назначено прощение с усопшей.

    «Но в нашем гробу, в нашей одежде и тапочках лежал другой человек!»  — рассказывает внук скончавшейся.

    Как оказалось, тела двух женщин перепутали и неправильно промаркировали. Настоящую родственницу похоронили днем ранее на кладбище в Щелковском районе.

    Сотрудникам ритуальной службы пришлось проводить эксгумацию, чтобы поменять тела местами.

    «Сейчас трудно установить, кто виноват в этой ситуации, — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» заведующего патологоанатомическим отделением Долгопрудненской ЦГБ Павла Новинского.  — Но точно не сотрудники морга, так как тела к нам приходят уже маркированными».

    Подмосковный морг объяснил, почему родственникам выдали тело чужой бабушки

    Он отметил, что санитары получили труп женщины уже неправильно промаркированным. Заведующий добавил, что претензий от родственников другой скончавшейся женщины не поступало.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #долгопрудный #тело #бабушка #морг
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