Подмосковный морг объяснил, почему родственникам выдали тело чужой бабушки

Москва, 29 ноября. В морге Долгопрудненской ЦГБ родственникам выдали труп чужой бабушки. Как оказалось, на одной из инстанций допустили грубую ошибку при маркировке тел.

По словам родственников, пожилая женщина скончалась в больнице. На 13 ноября было назначено прощение с усопшей.

«Но в нашем гробу, в нашей одежде и тапочках лежал другой человек!» — рассказывает внук скончавшейся.

Как оказалось, тела двух женщин перепутали и неправильно промаркировали. Настоящую родственницу похоронили днем ранее на кладбище в Щелковском районе.

Сотрудникам ритуальной службы пришлось проводить эксгумацию, чтобы поменять тела местами.

«Сейчас трудно установить, кто виноват в этой ситуации, — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» заведующего патологоанатомическим отделением Долгопрудненской ЦГБ Павла Новинского. — Но точно не сотрудники морга, так как тела к нам приходят уже маркированными».

Он отметил, что санитары получили труп женщины уже неправильно промаркированным. Заведующий добавил, что претензий от родственников другой скончавшейся женщины не поступало.