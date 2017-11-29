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Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве 29 ноября
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    Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве 29 ноября

    14:53  29 Ноября 2017
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    Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве 29 ноября

    Москва, 29 ноября. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 29 ноября. Соответствующую информацию предоставил Гидрометцентр России.

    Ожидается, что в среду в центральном регионе погода будет преимущественно облачной, местами снежной. Есть вероятность образования гололедицы на дорогах.

    Потенциальная опасность погоды связана с усилениями ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #желтый уровень
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