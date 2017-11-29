Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве 29 ноября
Москва, 29 ноября. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 29 ноября. Соответствующую информацию предоставил Гидрометцентр России.
Ожидается, что в среду в центральном регионе погода будет преимущественно облачной, местами снежной. Есть вероятность образования гололедицы на дорогах.
Потенциальная опасность погоды связана с усилениями ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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