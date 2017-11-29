Власти Москвы закупят 200 автобусов особо большой вместимости в 2018 году

Москва, 29 ноября. Еще 200 автобусов большой вместимости пополнят парк наземного транспорта Москвы в 2018 году. В настоящее время больше тысячи таких автобусов уже курсирует по столичным маршрутам, до конца года к ним должны присоединиться еще 225.

Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт правительства столицы.

По словам Ликсутова, автобусы особо большой вместимости работают на внутрирайонных и межрайонных маршрутах, а также доставляют пассажиров к станциям метро.

«На сегодняшний день заключен контракт на поставку в этом году еще 225 автобусов особо большой вместимости. На 2018-й запланирована закупка еще 200 таких автобусов», — сообщил Ликсутов.

Он также напомнил, что с января 2018 года из автобусов большой вместимости уберут турникеты, и рассказал о планах столичного правительства объявить конкурс на поставку 300 низкопольных трамваев. При этом отмечается, что техническое задание для трамваев будет изменено в соответствии с запросами москвичей. Так, их вместимость увеличится, а сидения будут расположены только по ходу движения.