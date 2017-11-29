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Россия
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Общество
Власти Москвы закупят 200 автобусов особо большой вместимости в 2018 году
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    Власти Москвы закупят 200 автобусов особо большой вместимости в 2018 году

    12:40  29 Ноября 2017
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    Власти Москвы закупят 200 автобусов особо большой вместимости в 2018 году

    Москва, 29 ноября. Еще 200 автобусов большой вместимости пополнят парк наземного транспорта Москвы в 2018 году. В настоящее время больше тысячи таких автобусов уже курсирует по столичным маршрутам, до конца года к ним должны присоединиться еще 225.

    Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт правительства столицы.

    По словам Ликсутова, автобусы особо большой вместимости работают на внутрирайонных и межрайонных маршрутах, а также доставляют пассажиров к станциям метро.

    «На сегодняшний день заключен контракт на поставку в этом году еще 225 автобусов особо большой вместимости. На 2018-й запланирована закупка еще 200 таких автобусов», — сообщил Ликсутов.

    Он также напомнил, что с января 2018 года из автобусов большой вместимости уберут турникеты, и рассказал о планах столичного правительства объявить конкурс на поставку 300 низкопольных трамваев. При этом отмечается, что техническое задание для трамваев будет изменено в соответствии с запросами москвичей. Так, их вместимость увеличится, а сидения будут расположены только по ходу движения.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #автобус #транспорт
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