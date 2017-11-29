Мигранта-угонщика задержали в Подмосковье за нарушение ПДД

Москва, 29 ноября. Уроженец одной из республик ближнего зарубежья, угнавший автомобиль, задержан в Дмитровском районе Подмосковья.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД РФ, 24-летний мужчина проник в салон машины, разбив заднее стекло. Запустив двигатель, подозреваемый скрылся с места преступления.

Злоумышленника заметили и задержали сотрудники ГИБДД после того, как тот нарушил ПДД.

Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.