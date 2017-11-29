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Школьник ранил ножом сверстника во время драки в Подмосковье
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    Школьник ранил ножом сверстника во время драки в Подмосковье

    12:19  29 Ноября 2017
    227

    Школьник ранил ножом сверстника во время драки в Подмосковье

    Москва, 29 ноября. Накануне в подмосковной школе произошел инцидент — 14-летний подросток ударил ножом сверстника. Правоохранительные органы города Высоковск расследуют уголовное дело о покушении на убийство.

    В школе подмосковного Высоковска 28 ноября произошла драка, затем один из подростков нанес сверстнику ножевое ранение. Пострадавшего срочно госпитализировали с резаной раной шеи. Правоохранители задержали нападавшего, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ
     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #школа
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