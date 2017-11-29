Школьник ранил ножом сверстника во время драки в Подмосковье

Москва, 29 ноября. Накануне в подмосковной школе произошел инцидент — 14-летний подросток ударил ножом сверстника. Правоохранительные органы города Высоковск расследуют уголовное дело о покушении на убийство.

В школе подмосковного Высоковска 28 ноября произошла драка, затем один из подростков нанес сверстнику ножевое ранение. Пострадавшего срочно госпитализировали с резаной раной шеи. Правоохранители задержали нападавшего, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

