Пьяный москвич до смерти забил соседку за оскорбление

Москва, 29 ноября. Житель Москвы до смерти забил соседку, которая его оскорбила.

Как стало известно ФАН, накануне в дежурную часть ОМВД по Басманному району с явкой с повинной обратился безработный гражданин 1976 года рождения. По его словам, 28 сентября в квартире дома по улице Земляной он и его соседка распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных оскорбительным, по мнению подозреваемого, отношением женщины к нему, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью мужчина подверг собутыльницу избиению, в ходе которого умышленно нанес ей не менее двух ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека передней и левой боковой поверхности живота. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.