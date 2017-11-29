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Пьяный москвич до смерти забил соседку за оскорбление
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    Пьяный москвич до смерти забил соседку за оскорбление

    11:12  29 Ноября 2017
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    Пьяный москвич до смерти забил соседку за оскорбление

    Москва, 29 ноября. Житель Москвы до смерти забил соседку, которая его оскорбила.

    Как стало известно ФАН, накануне в дежурную часть ОМВД по Басманному району с явкой с повинной обратился безработный гражданин 1976 года рождения. По его словам, 28 сентября в квартире дома по улице Земляной он и его соседка распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных оскорбительным, по мнению подозреваемого, отношением женщины к нему, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью мужчина подверг собутыльницу избиению, в ходе которого умышленно нанес ей не менее двух ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека передней и левой боковой поверхности живота. От полученных травм женщина скончалась на месте. 

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #убийство
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