Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом
Общество
Парки Москвы в Рождество покажут спектакли и устроят катание на санях
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Парки Москвы в Рождество покажут спектакли и устроят катание на санях

    11:01  29 Ноября 2017
    162

     

    Парки Москвы в Рождество покажут спектакли и устроят катание на санях

    Москва, 29 ноября. Российская столица уже готовится к новогодним и рождественским праздникам. Основной площадкой станет Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где организуют квест «Рождественские колядки».

    Более двадцати парков Москвы готовят рождественскую программу — территории уже украшены декорациями по сюжетам сказок. Здесь проведут спектакли, праздничные концерты и мастер-классы. Мероприятия начнутся с 12.00 и будут идти весь день.

    В парке Горького состоится квест, участники которого споют старинные русские песни, а лучшим вручат подарки. В Таганском парке покажут спектакль о народах Севера, желающие смогут покататься на упряжках хаски и с северным оленем. «Ромео и Джульетту» покажут в Перовском парке, пишет «Вечерняя Москва». 

    Парки Москвы в Рождество покажут спектакли и устроят катание на санях

     

     

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #рождество
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть