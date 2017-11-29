Парки Москвы в Рождество покажут спектакли и устроят катание на санях

Москва, 29 ноября. Российская столица уже готовится к новогодним и рождественским праздникам. Основной площадкой станет Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где организуют квест «Рождественские колядки».

Более двадцати парков Москвы готовят рождественскую программу — территории уже украшены декорациями по сюжетам сказок. Здесь проведут спектакли, праздничные концерты и мастер-классы. Мероприятия начнутся с 12.00 и будут идти весь день.

В парке Горького состоится квест, участники которого споют старинные русские песни, а лучшим вручат подарки. В Таганском парке покажут спектакль о народах Севера, желающие смогут покататься на упряжках хаски и с северным оленем. «Ромео и Джульетту» покажут в Перовском парке, пишет «Вечерняя Москва».