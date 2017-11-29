Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве

Москва, 29 ноября. Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке московского метрополитена. Утром во вторник поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро ходили с увеличенными интервалами.

На некоторых станциях московского метро утром во вторник скопилось большое количество людей, сообщают Дни.ру. По системе оповещения было объявлено, что поезда метро задерживаются по техническим причинам. Задерживались поезда, идущие из центра Москвы, время ожидания составляло более 10 минут.

Позже РИАМО сообщило о том, что нормальный график движения на Таганско-Краснопресненской линии был восстановлен. Нормальный график был восстановлен в 9.05, увеличенный интервал движения поездов действовал примерно в течение получаса.