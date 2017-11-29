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Посетителей клуба в центре Москвы эвакуировали из-за пожара 
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    Посетителей клуба в центре Москвы эвакуировали из-за пожара 

    0:24  29 Ноября 2017
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    Посетителей клуба в центре Москвы эвакуировали из-за пожара 

    Москва, 29 ноября. Около 15 человек эвакуировали из-за пожара в клубе «16 тонн», расположенном в Пресненском районе Москвы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

    По данным спасательного ведомства, огонь разгорелся по адресу Пресненский Вал, дом 6, в деревянной пристройке на площади 5 кв.м. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 15 человек.

    По данному адресу в столице находится клуб «16 тонн». Согласно опубликованному расписанию концертов, сегодня в клубе выступал музыкальный коллектив «Дайте два». 

    На данный момент возгорание уже потушено. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Посетителей клуба в центре Москвы эвакуировали из-за пожара 

    Автор: Олеся Волкова
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    #пожар #москва #происшествие
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