Посетителей клуба в центре Москвы эвакуировали из-за пожара 

Москва, 29 ноября. Около 15 человек эвакуировали из-за пожара в клубе «16 тонн», расположенном в Пресненском районе Москвы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным спасательного ведомства, огонь разгорелся по адресу Пресненский Вал, дом 6, в деревянной пристройке на площади 5 кв.м. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 15 человек.

По данному адресу в столице находится клуб «16 тонн». Согласно опубликованному расписанию концертов, сегодня в клубе выступал музыкальный коллектив «Дайте два».

На данный момент возгорание уже потушено. По предварительным данным, никто не пострадал.