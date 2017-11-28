МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Подмосковье

Москва, 28 ноября. В ближайшие несколько часов, а также 29 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад и гололедица. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения деятельности столичного главка МЧС РФ.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 29 ноября местами по городу Москве и Московской области ожидается снег местами сильный, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

Ведомство уже призвало московских водителей снизить скорость движения и соблюдать дистанцию между автомобилями, избегая внезапных маневров, включая обгоны и опережения, пишет «Газета.ru». Также МЧС рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, чтобы автомобилистам было проще увидеть людей на обочине.