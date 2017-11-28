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МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Подмосковье
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    МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Подмосковье

    22:18  28 Ноября 2017
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    МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Подмосковье

    Москва, 28 ноября. В ближайшие несколько часов, а также 29 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад и гололедица. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения деятельности столичного главка МЧС РФ.

    «По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 29 ноября местами по городу Москве и Московской области ожидается снег местами сильный, на дорогах гололедица»,  – говорится в сообщении.

    Ведомство уже призвало московских водителей снизить скорость движения и соблюдать дистанцию между автомобилями, избегая внезапных маневров, включая обгоны и опережения, пишет «Газета.ru». Также МЧС рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, чтобы автомобилистам было проще увидеть людей на обочине.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #мчс #подмосковье #снегопад #гололедица
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