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Джигурда посетил парикмахерскую в Подмосковье, чтобы стать блондином-киллером
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    Джигурда посетил парикмахерскую в Подмосковье, чтобы стать блондином-киллером

    18:53  28 Ноября 2017
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    Джигурда посетил парикмахерскую в Подмосковье, чтобы стать блондином-киллером

    Одинцово, 28 ноября. Известный актер и поэт Никита Джигурда посетил парикмахерскую в Одинцовском районе Московской области, чтобы перекраситься в блондина. Об этом рассказала  мастер салона Оксана Максимова.

    «Он мой друг, но впервые пришел ко мне в парикмахерскую. Мы сделали окрашивание для его новой роли. Теперь Никита стал пепельным блондином. В дальнейшем мы также планируем сотрудничать, поддерживать цвет», — отметила она.

    Максимова подчеркнула, что после визита Джигурды салон стал очень популярным местом, хотя повторить эксперимент актера никто из клиентов не решился, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, что Джигурда сменил имидж ради роли киллера в фильме Максима Тимофеева «По прозвищу Дьявол», где также играет Данила Поляков.

     

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #подмосковье #джигурда #одинцово #парикмахерская
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