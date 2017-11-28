Джигурда посетил парикмахерскую в Подмосковье, чтобы стать блондином-киллером

Одинцово, 28 ноября. Известный актер и поэт Никита Джигурда посетил парикмахерскую в Одинцовском районе Московской области, чтобы перекраситься в блондина. Об этом рассказала мастер салона Оксана Максимова.

«Он мой друг, но впервые пришел ко мне в парикмахерскую. Мы сделали окрашивание для его новой роли. Теперь Никита стал пепельным блондином. В дальнейшем мы также планируем сотрудничать, поддерживать цвет», — отметила она.

Максимова подчеркнула, что после визита Джигурды салон стал очень популярным местом, хотя повторить эксперимент актера никто из клиентов не решился, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что Джигурда сменил имидж ради роли киллера в фильме Максима Тимофеева «По прозвищу Дьявол», где также играет Данила Поляков.