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Синоптики пообещали снежную бурю в Подмосковье
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    Синоптики пообещали снежную бурю в Подмосковье

    17:41  28 Ноября 2017
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    Синоптики пообещали снежную бурю в Подмосковье

    Москва, 28 ноября. Синоптики прогнозируют обильные снегопады в Московском регионе в эту пятницу. Тем не менее температура воздуха будет оставаться высокой.

    В ближайшие дни погодой в Подмосковье будет управлять антициклон. Будет облачно и практически бесснежно. Однако в ночь на пятницу, 1 декабря, к Москве подойдет интенсивный циклон, который определит погоду на ближайшее время.

    «Но поскольку понижения температуры при этом не будет, выпадение такого количества осадков обернется гололедом, а также вероятным образованием наледи на проводах, которое может привести к их обрушению», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Александра Синекова.

    К счастью, к выходным циклон отступит, а погода — улучшится.

    Ранее сообщалось, что синоптики «порадовали» Петербург прогнозом на воскресенье. 

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #снегопад
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