Синоптики пообещали снежную бурю в Подмосковье

Москва, 28 ноября. Синоптики прогнозируют обильные снегопады в Московском регионе в эту пятницу. Тем не менее температура воздуха будет оставаться высокой.

В ближайшие дни погодой в Подмосковье будет управлять антициклон. Будет облачно и практически бесснежно. Однако в ночь на пятницу, 1 декабря, к Москве подойдет интенсивный циклон, который определит погоду на ближайшее время.

«Но поскольку понижения температуры при этом не будет, выпадение такого количества осадков обернется гололедом, а также вероятным образованием наледи на проводах, которое может привести к их обрушению», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Александра Синекова.

К счастью, к выходным циклон отступит, а погода — улучшится.

Ранее сообщалось, что синоптики «порадовали» Петербург прогнозом на воскресенье.