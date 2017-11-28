Первый экоавтобус с газовым двигателем начал ходить в Подмосковье

Москва, 28 ноября. В Московской области начал ходить экологичный автобус Мострансавто с газовым двигателем самого высокого экологического класса Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального Минтранса.

Уточняется, что транспортное средство вышло на маршрут № 436, связывающий Дом правительства Московской области со станцией метро «Тушинская».

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», автобус оформлен в стилистике кампании «1% россиян», которую фонд дикой природы (WWF) осуществляет в России с ноября прошлого года. В салоне пассажиры смогут найти информацию о том, как внести свой реальный вклад в охрану природы в рамках этой акции экологов.

В Минтрансе сообщили также, что после обновления парка Мострансавто в общей сложности на линии выйдут почти 1760 новых автобусов.

Напомним, в этом году Мострансавто уже протестировало новые электробусы и выступило партнером ряда экологических акций.

Ранее одну из самых массовых за последнее время акций за чистый воздух провели экологи на Урале. Организаторы заявили об участии в митинге почти 10 тысяч человек. По данным «Ура.ру», подтвердили приезд на акцию советник президента РФ председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и председатель комитета по общественному контролю Иван Засурский.