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Первый экоавтобус с газовым двигателем начал ходить в Подмосковье
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    Первый экоавтобус с газовым двигателем начал ходить в Подмосковье

    17:13  28 Ноября 2017
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    Первый экоавтобус с газовым двигателем начал ходить в Подмосковье

    Москва, 28 ноября. В Московской области начал ходить экологичный автобус Мострансавто с газовым двигателем самого высокого экологического класса Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщили сегодня  в пресс-службе регионального Минтранса.

    Уточняется, что транспортное средство вышло на маршрут  № 436, связывающий Дом правительства Московской области со станцией метро «Тушинская».

    Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», автобус оформлен в стилистике кампании «1% россиян», которую фонд дикой природы (WWF) осуществляет в России с ноября прошлого года. В  салоне пассажиры смогут найти информацию о том, как внести свой реальный вклад в охрану природы в рамках этой акции экологов.

    В Минтрансе сообщили также, что после обновления парка Мострансавто в общей сложности на линии выйдут почти 1760 новых автобусов.

    Напомним, в этом году Мострансавто уже  протестировало новые электробусы и выступило партнером ряда экологических акций.

    Ранее одну из самых массовых за последнее время акций за чистый воздух провели экологи на Урале. Организаторы заявили об участии в митинге почти 10 тысяч человек. По данным «Ура.ру», подтвердили приезд на акцию советник президента РФ председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и председатель комитета по общественному контролю Иван Засурский.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #газ #автобус #экология #двигатель
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