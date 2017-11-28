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Политика
Воробьев представил нового министра экономики и финансов Московской области
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    Воробьев представил нового министра экономики и финансов Московской области

    14:21  28 Ноября 2017
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    Воробьев представил нового министра экономики и финансов Московской области

    Москва, 28 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства в Красногорске представил нового министра экономики и финансов региона, которым стал Михаил Ан. 

    По словам Воробьева, новый министр имеет за плечами огромный опыт работы.

    «Достаточный опыт работы у Михаила Андреевича есть, он работал в системе государственной службы продолжительное время, в министерстве экономического развития России, в правительстве города Москвы», — передает слова главы региона интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Воробьев представил нового министра экономики и финансов Московской области

    Воробьев выразил надежду на то, что под руководством Ана региональное министерство будет демонстрировать стабильные результаты роста экономической отрасли, а также в сотрудничестве с компетентными ведомствами займется привлечением новых инвестиций в регион. 

    Глава Подмосковья подчеркнул, что для правительства это стратегически важное направление. 

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #ан #экономика #воробьев
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