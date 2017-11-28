Воробьев представил нового министра экономики и финансов Московской области

Москва, 28 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства в Красногорске представил нового министра экономики и финансов региона, которым стал Михаил Ан.

По словам Воробьева, новый министр имеет за плечами огромный опыт работы.

«Достаточный опыт работы у Михаила Андреевича есть, он работал в системе государственной службы продолжительное время, в министерстве экономического развития России, в правительстве города Москвы», — передает слова главы региона интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев выразил надежду на то, что под руководством Ана региональное министерство будет демонстрировать стабильные результаты роста экономической отрасли, а также в сотрудничестве с компетентными ведомствами займется привлечением новых инвестиций в регион.

Глава Подмосковья подчеркнул, что для правительства это стратегически важное направление.