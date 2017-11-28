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Общество
В Москве до конца года введут в эксплуатацию еще 15 домов по программе реновации
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    В Москве до конца года введут в эксплуатацию еще 15 домов по программе реновации

    11:49  28 Ноября 2017
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    В Москве до конца года введут в эксплуатацию еще 15 домов по программе реновации

    Москва, 28 ноября. В российской столице до конца 2017 года введут в эксплуатацию еще 15 домов для переселения по программе реновации, сообщили в московском департаменте строительства.

    Москвичи, которые участвуют в программе реновации, смогут заселиться в новые дома во втором квартале 2018 года. Сами здания завершат к концу текущего года. В пресс-релизе департамента строительства Москвы отмечается, что на сегодняшний день к вводу в эксплуатацию готовы 12 домов.

    На данном этапе проводятся отделочные работы, а также благоустраивается придомовая территория. В декабре 2017 года все работы будут завершены. В готовые дома москвичи могут заселиться в первом-втором квартале будущего года, пишет «РИАМО». Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон о налоговых льготах для участников программы реновации.

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #реновация
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