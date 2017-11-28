Более 1,5 тысячи человек эвакуировали после звонка о минировании гостиницы «Измайлово» в Москве

Москва, 28 ноября. Более 1,5 тысяч человек были эвакуированы из гостиницы «Измайлово» в Москве. Инцидент произошел во вторник, 28 ноября.

Решение об эвакуации было принято после поступления анонимного звонка об угрозы взрыва в здании, сообщает источник агентства «Интерфакс».

«Поступил звонок о «минировании» гостиничного комплекса «Измайлово». Проводится эвакуация в пяти корпусах», — сообщил он.

До прибытия кинологов из гостиницы успели эвакуировать около 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что врач УЗИ угрожал устроить теракт в Москве и Петербурге. В частности, мужчина рассылал сообщения в социальной сети с угрозами взорвать станции петербургского метрополитена.