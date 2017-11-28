Более 1,5 тысячи человек эвакуировали после звонка о минировании гостиницы «Измайлово» в Москве
Москва, 28 ноября. Более 1,5 тысяч человек были эвакуированы из гостиницы «Измайлово» в Москве. Инцидент произошел во вторник, 28 ноября.
Решение об эвакуации было принято после поступления анонимного звонка об угрозы взрыва в здании, сообщает источник агентства «Интерфакс».
«Поступил звонок о «минировании» гостиничного комплекса «Измайлово». Проводится эвакуация в пяти корпусах», — сообщил он.
До прибытия кинологов из гостиницы успели эвакуировать около 1,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что врач УЗИ угрожал устроить теракт в Москве и Петербурге. В частности, мужчина рассылал сообщения в социальной сети с угрозами взорвать станции петербургского метрополитена.
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