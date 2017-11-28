Троих мигрантов с крупной партией героина задержали в Подмосковье

Москва, 28 ноября. Трое уроженцев Средней Азии, подозреваемых в торговле героином, задержали в Московской области. При обыске у них обнаружили 13 полимерных свертков с героином.

В настоящее время мужчины в возрасте от 20 до 46 лет задержаны и заключены под стражу. Общая масса найденных у них наркотиков превышает 60 граммов. Обыски прошли в доме на Петровском шоссе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, сообщает телеканал 360 со ссылкой на МУ МВД России «Одинцовское».