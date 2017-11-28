Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным
Общество
Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации

    12:00  28 Ноября 2017
    132

    Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации

    Москва, 28 ноября.  Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, регулирующий получение налоговой льготы участниками программы реновации в Москве, документ опубликован на портале правовой информации.

    Российские сенаторы поддержали законопроект о налоговых льготах участникам программы реновации 22 ноября. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно тексту закона, москвичи освобождаются от уплаты НДФЛ разницы между ценой старой квартиры и новой, полученной по программе. Их также освобождают от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученное жилье, пишет «Вечерняя Москва».

    Если квартира будет в будущем продана, минимальный предельный срок владения будет включен в срок нахождения в собственности старого жилья. Московский фонд реновации жилой застройки получает льготы по налогу на прибыль. Все льготы вступают в силу с 1 августа текущего года, отмечает «РИАМО»

    Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #москва #реновация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть