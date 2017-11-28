Путин утвердил закон о налоговых льготах для участников программы реновации

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, регулирующий получение налоговой льготы участниками программы реновации в Москве, документ опубликован на портале правовой информации.

Российские сенаторы поддержали законопроект о налоговых льготах участникам программы реновации 22 ноября. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно тексту закона, москвичи освобождаются от уплаты НДФЛ разницы между ценой старой квартиры и новой, полученной по программе. Их также освобождают от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученное жилье, пишет «Вечерняя Москва».

Если квартира будет в будущем продана, минимальный предельный срок владения будет включен в срок нахождения в собственности старого жилья. Московский фонд реновации жилой застройки получает льготы по налогу на прибыль. Все льготы вступают в силу с 1 августа текущего года, отмечает «РИАМО».