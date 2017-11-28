Сотрудники московского метрополитена получат новую форму

Москва, 28 ноября. Сотрудники столичного метрополитена получат новую форму. Об этом рассказал во вторник первый заместитель начальника метро Роман Латыпов.

В новый комплект включены пальто, летние и зимние жилеты и куртки, головные уборы. Кроме того, в комплекте есть рубашки и жакеты из трикотажа, а также галстуки, передает РИА Новости.

Форма изготовлена в привычных цветах метрополитена, на предметах одежды нанесены фирменный логотип и символика.

Первыми новую форму получили машинисты составов, дежурные по станциям метро, работники службы безопасности и информационных стоек «Живое общение».

Ожидается, что до конца текущего года сотрудникам московского метро выдадут порядка 2 тысяч штук.

«Благодаря новой яркой форме пассажирам будет проще заметить в вестибюлях станций дежурящих мобильных кассиров, у которых можно купить билет на одну поездку с помощью банковской карты», — рассказал Латыпов.

Как сообщала «Вечерняя Москва», пассажиры московского метро могут воспользоваться быстрой продажей билетов, которая открылась в вестибюле станции «Киевская».