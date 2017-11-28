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Общество
Сотрудники московского метрополитена получат новую форму
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    Сотрудники московского метрополитена получат новую форму

    8:52  28 Ноября 2017
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    Сотрудники московского метрополитена получат новую форму

    Москва, 28 ноября. Сотрудники столичного метрополитена получат новую форму. Об этом рассказал во вторник первый заместитель начальника метро Роман Латыпов. 

    В новый комплект включены пальто, летние и зимние жилеты и куртки, головные уборы. Кроме того, в комплекте есть рубашки и жакеты из трикотажа, а также галстуки, передает РИА Новости.

    Форма изготовлена в привычных цветах метрополитена, на предметах одежды нанесены фирменный логотип и символика. 

    Первыми новую форму получили машинисты составов, дежурные по станциям метро, работники службы безопасности и информационных стоек «Живое общение».

    Сотрудники московского метрополитена получат новую форму

    Ожидается, что до конца текущего года сотрудникам московского метро выдадут порядка 2 тысяч штук.

    «Благодаря новой яркой форме пассажирам будет проще заметить в вестибюлях станций дежурящих мобильных кассиров, у которых можно купить билет на одну поездку с помощью банковской карты», — рассказал Латыпов. 

    Как сообщала «Вечерняя Москва», пассажиры московского метро могут воспользоваться быстрой продажей билетов, которая открылась в вестибюле станции «Киевская».

    Автор: Дана Балан
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