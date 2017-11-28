Будущий экипаж МКС пройдет экзамены на разгерметизацию и пожар в космосе

Москва, 28 ноября. В подмосковном Звездном городке члены будущего экипажа Международной космической станции (МКС) пройдут экзамены на ликвидацию экстренных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

По имеющимся данным, экзамены обязаны пройти космонавты как главного, так и дублирующего состава. Вопросы в билетах предусматривают ситуации, представляющие наибольший риск для экипажа, речь идет, например, о пожаре на борту и разгерметизации, передает РИА Новости.

Отмечается, что полет нового экипажа на МКС должен пройти 17 декабря текущего года. В основной состав входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплерова, астронавт NASA (National Aeronautics and Space Administration) Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», астронавт Паоло Несполи снял с МКС на видео момент падения метеорита.