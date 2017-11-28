Елизавета Лопатина получила титул «Мисс Москвы»

Москва, 28 ноября. В финале ежегодного конкурса «Мисс Москва» победила 21-летняя выпускница Русско-британского института управления Елизавета Лопатина.

Новая Мисс Москва получила образование в области туризма. В борьбе за титул первой красавицы российской столицы Лопатина обошла 39 конкурсанток, сообщает Газета.ru.

Напомним, ранее в Пекине выбрали «Мисс Мира». Ей стала представительница Индии Мануши Чхиллар. Второй красавицей назвали мексиканку Андреа Мезу. Третье место в конкурсе досталось представительнице Великобритании Стефани Хилл. Представлявшая Россию Полина Попова вошла в первую десятку конкурсанток. Всего за титул «Мисс Мира» боролись представительницы 40 стран.