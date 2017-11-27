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Жительница Подмосковья нашла в ванне тело двухлетней дочери
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    Жительница Подмосковья нашла в ванне тело двухлетней дочери

    19:24  27 Ноября 2017
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    Жительница Подмосковья нашла в ванне тело двухлетней дочери

    Москва, 27 ноября. Трагический инцидент произошел в подмосковном городе Орехово‐Зуево: двухлетняя девочка утонула в ванной. 

    Как стало известно, накануне девочка и ее четырехлетний брат купались в ванной. Их мать ненадолго оставила детей. Вернувшись, она обнаружила малышку мертвой. 

    Тело девочки было направлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Признаков насильственной смерти на теле девочки обнаружено не было.

    В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, передает сетевое издание «360».

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее сотрудники спасательной службы в поселке Новоильинский Пермского края извлекли из пруда труп шестилетнего мальчика, который утонул в водоеме 25 ноября. 

    Автор: Тимур Румянцев
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