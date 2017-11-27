Группа «Ленинград» сняла новый клип в Подмосковье

Москва, 27 ноября. Российский режиссер Илья Найшуллер рассказал о съемках нового клипа группировки «Ленинград» на композицию «Вояж». Ролик снимали в Подмосковье.

«Это было большое число разных объектов: Москва, Подмосковье и, в частности, Воскресенск», — цитирует постановщика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сюжет клипа разворачивается вокруг красивой жизни героя, который увяз в «кровавой истории». Главную роль в ролике исполнил Александр Паль.

Отметим, что клип на песню «Вояж» — не первая совместная работа Найшуллера и группы «Ленинград». В прошлом году Найшуллер выпустил видео на песню «Кольщик», которое получило награду UK Music Video Awards в категории «Лучшие визуальные эффекты».