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Названы самые распространенные иномарки в Москве
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    Названы самые распространенные иномарки в Москве

    17:20  27 Ноября 2017
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    Названы самые распространенные иномарки в Москве

    Москва, 27 ноября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» заявили, что самой распространенной иномаркой в российской столице на сегодняшний день является Ford Focus. Эта модель в течение многих лет остается бестселлером не только во всей России, но и в Москве.

    Однако в последние годы, как отмечают специалисты, эта марка сдала свои позиции.

    На втором месте находится южнокорейский Hyundai Solaris, который имеет все шансы выйти в лидеры столичного авторынка в ближайшее время. На третьей позиции еще один «кореец» Kia Rio. Эта модель также демонстрирует большую динамику прироста автопарка Москвы.

    Названы самые распространенные иномарки в Москве

    В топ-10 легкового авторынка столицы также попали Skoda Octavia, Opel Astra, Nissan X-Trail, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Volkswagen Passat. Замыкает рейтинг Kia Cee’d.

    Названы самые распространенные иномарки в Москве

    Отметим, что сейчас на московском автомобильном рыке насчитывается 3,75 млн «легковушек». На долю иномарок приходится 82% моделей автопарка.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #hyundai solaris #kia rio #ford focus
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