Названы самые распространенные иномарки в Москве

Москва, 27 ноября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» заявили, что самой распространенной иномаркой в российской столице на сегодняшний день является Ford Focus. Эта модель в течение многих лет остается бестселлером не только во всей России, но и в Москве.

Однако в последние годы, как отмечают специалисты, эта марка сдала свои позиции.

На втором месте находится южнокорейский Hyundai Solaris, который имеет все шансы выйти в лидеры столичного авторынка в ближайшее время. На третьей позиции еще один «кореец» Kia Rio. Эта модель также демонстрирует большую динамику прироста автопарка Москвы.

В топ-10 легкового авторынка столицы также попали Skoda Octavia, Opel Astra, Nissan X-Trail, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Volkswagen Passat. Замыкает рейтинг Kia Cee’d.

Отметим, что сейчас на московском автомобильном рыке насчитывается 3,75 млн «легковушек». На долю иномарок приходится 82% моделей автопарка.