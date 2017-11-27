Власти Москвы прокомментировали исследование «Яндекса» о пробках на дорогах

Москва, 27 ноября. Глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев прокомментировал исследование сервиса «Яндекс» о загруженности дорог в российской столице.

По его словам, в «Яндексе» не учли реконструктивные работы, которые проводились в столице по программе «Моя улица».

«В результате той работы, которую проводит правительство Москвы, повысилась привлекательность центральной части города»,— заявил Юрьев.

Он также отметил, что скорость движения в утренний час-пик увеличилась на 13%. Однако в исследовании «Яндекса» сообщается, что эта скорость увеличилась на 14%.

Как ранее сообщало издание «Аргументы и Факты», «Яндекс» опубликовал исследование с анализом ситуации на московских дорогах за последние пять лет. В частности, отмечается, что осенью 2017 года ситуация не особо улучшилась, однако она все еще лучше, чем ситуация в 2013 году.