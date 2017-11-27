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Скелет человека на балконе напугал жителей подмосковного Пушкино
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    Скелет человека на балконе напугал жителей подмосковного Пушкино

    15:41  27 Ноября 2017
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    Скелет человека на балконе напугал жителей подмосковного Пушкино

    Москва, 27 ноября. Подвешенный человеческий скелет на балконе дома напугал жителей и гостей подмосковного Пушкино, сообщили пользователи социальный сетей.

    Хозяева частного дома на Акуловой Горе в Пушкино решили своеобразно украсить балкон: повесили человеческий скелет. Увиденное приводило в ужас большинство прохожих, кто ловил взглядом эту деталь экстерьера. 

    Впрочем, постепенно жители Пушкино начали привыкать к скелету и даже стали отпускать про него шутки.

    «Откройте уже балкон, Саня замерз!» — смеются местные жители.

    Скелет человека на балконе напугал жителей подмосковного Пушкино

    Жалоб в администрацию на необычное украшение дома не поступало. Любопытно, что дом со склетелом находится по соседству с дачей поэта Владимира Маяковского. На территории музея есть инсценировка — могила и гроб. Однако без скелета, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #подмосковье #скелет #балкон #пушкино
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