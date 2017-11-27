Самые дорогие апартаменты в Москве сдаются за 800 тысяч рублей

Москва, 27 ноября. Стоимость самого дорогого жилья в российской столице подорожала на 100 тысяч рублей и на сегодняшний день составляет 800 тысяч рублей.

По данным фирмы «Инком-Недвижимость», цена на самое дорогое жилье в столице подорожала на 100 тысяч рублей.

«В ноябре топ-5 возглавила квартира площадью 210 квадратных метров в историческом центре Москвы, арендовать ее можно за 800 тысяч рублей», — передает слова специалистов компании РИА Новости.

Отмечается, что данная квартира расположена в доме в Погорельском переулке.

На второй строчке рейтинга оказалась квартира в доме, расположенном в Плотниковом переулке — стоимость аренды составит 550 тысяч рублей. Общая площадь помещения составляет 165 квадратных метров.

Топ-3 замыкают апартаменты с дизайнерской отделкой на Никольской улице.

Напомним, в начале этого месяца эксперты назвали стоимость самой дешевой аренды однокомнатной квартиры в столице. Она составила 22 тысячи рублей.