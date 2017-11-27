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Самые дорогие апартаменты в Москве сдаются за 800 тысяч рублей
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    Самые дорогие апартаменты в Москве сдаются за 800 тысяч рублей

    14:46  27 Ноября 2017
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    Самые дорогие апартаменты в Москве сдаются за 800 тысяч рублей

    Москва, 27 ноября. Стоимость самого дорогого жилья в российской столице подорожала на 100 тысяч рублей и на сегодняшний день составляет 800 тысяч рублей.

    По данным фирмы «Инком-Недвижимость», цена на самое дорогое жилье в столице подорожала на 100 тысяч рублей. 

    «В ноябре топ-5 возглавила квартира площадью 210 квадратных метров в историческом центре Москвы, арендовать ее можно за 800 тысяч рублей», — передает слова специалистов компании РИА Новости

    Отмечается, что данная квартира расположена в доме в Погорельском переулке. 

    Самые дорогие апартаменты в Москве сдаются за 800 тысяч рублей

    На второй строчке рейтинга оказалась квартира в доме, расположенном в Плотниковом переулке — стоимость аренды составит 550 тысяч рублей. Общая площадь помещения составляет 165 квадратных метров. 

    Топ-3 замыкают апартаменты с дизайнерской отделкой на Никольской улице.

    Напомним, в начале этого месяца эксперты назвали стоимость самой дешевой аренды однокомнатной квартиры в столице. Она составила 22 тысячи рублей.

    Автор: Дана Балан
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