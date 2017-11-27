Лужнецкий проезд в Москве ограничат для движения

Москва, 27 ноября. В Москве с 27 ноября до 1 декабря из-за ремонтных работ на инженерных сетях будет ограничено движение транспорта по Лужнецкому проезду.

«Участок: Лужнецкий проезд от дома 1, строение 13 до дома 1, строение 16», — говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

В ведомстве также уточнили, что ограничение на участке будет действовать по одной полосе частично, передает издание «Вечерняя Москва».

Ограничение движения по Лужнецкому проезду в связи с проведением работ на инженерных сетях. Напоминаем, что обо всех перекрытиях и ограничениях движения можно узнать на Едином транспортном портале: https://t.co/jKjhVaOnYN pic.twitter.com/3Hawm6DWuN — Московский транспорт (@DtRoad) November 27, 2017

Напомним, ранее глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» намечен на осень 2018 года.