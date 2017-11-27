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Общество
Лужнецкий проезд в Москве ограничат для движения
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    Лужнецкий проезд в Москве ограничат для движения

    13:52  27 Ноября 2017
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    Лужнецкий проезд в Москве ограничат для движения

    Москва, 27 ноября. В Москве с 27 ноября до 1 декабря из-за ремонтных работ на инженерных сетях будет ограничено движение транспорта по Лужнецкому проезду.

    «Участок: Лужнецкий проезд от дома 1, строение 13 до дома 1, строение 16», — говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

    В ведомстве также уточнили, что ограничение на участке будет действовать по одной полосе частично, передает издание «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» намечен на осень 2018 года

    Автор: Тимур Румянцев
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