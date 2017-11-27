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Россия
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Общество
Зима в Москве начнется с потепления
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    Зима в Москве начнется с потепления

    14:05  27 Ноября 2017
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    Зима в Москве начнется с потепления

    Москва, 27 ноября. В пятницу, 1 декабря, в столичном регионе ожидается потепление. Причина тому — приход теплого воздуха с Черного моря. 

    Как рассказали столичные синоптики, в начале текущей недели в московском регионе сохранится прохладная, пасмурная погода. Потепление до +4 градусов ожидается аккурат к приходу календарной зимы — к 1 декабря. В этот день в Москве будет оттепель и слякоть, температура воздуха ночью составит от 0 до -3 градусов, а днем столбик термометров поднимется до 4 градусов тепла, сообщает «Вечерняя Москва».

    Такая температура для Москвы 1 декабря — это аномально теплая погода, напоминает «Федерал Пресс». Ожидается, что плюсовая температура сохранится в столичном регионе на протяжении всей первой недели декабря, а вот примерно с седьмого числа первого зимнего месяца москвичей ждут устойчивый минус и выпадение снега.  

    Автор: Федор Веснин
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    #погода #москва #черное море #потепление
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