Почта Деда Мороза заработала в Московском зоопарке

Москва, 27 ноября. На территории Московского зоопарка установили ящик для отправки писем Деду Морозу. Новогодняя почта будет работать до 29 декабря, сообщает официальный портал мэра российской столицы.

«Новогодняя почта будет открыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00», — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Все письма будут доставлены исключительно по адресу и переданы лично в руки Деду Морозу, отмечается в сообщении.

Согласно правилам, на конверте нужно написать обратный адрес, имя и фамилию отправителя. Самые интересные и необычные письма будут зачитаны самим Дедом Морозом в видеообращении к посетителям Московского зоопарка. Ролик будут показывать на новой территории зоопарка в «Зоодепо» 29 декабря.