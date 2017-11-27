Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть пострадавшие

    10:55  27 Ноября 2017
    64

    Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть пострадавшие

    Москва, 27 ноября. В Клинском районе около населенного пункта Селевино в Московской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Московской области. 

    По данным ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в понедельник, 27 ноября, в 03.40. Два автомобиля столкнулись в Клинском районе на 99-м километре шоссе М-10 в районе деревни Селевино, расположенной в Подмосковье, сообщает РИАМО

    В результате аварии четыре человека пострадали. К счастью, в результате столкновения возгорания не последовало.

    На место прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время выясняются все причины и детали происшествия.

    Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть пострадавшие

    Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», 21 ноября в Подмосковье перевернулся пассажирский автобус. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #подмосковье #автомобили #московская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть