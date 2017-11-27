Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть пострадавшие

Москва, 27 ноября. В Клинском районе около населенного пункта Селевино в Московской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в понедельник, 27 ноября, в 03.40. Два автомобиля столкнулись в Клинском районе на 99-м километре шоссе М-10 в районе деревни Селевино, расположенной в Подмосковье, сообщает РИАМО.

В результате аварии четыре человека пострадали. К счастью, в результате столкновения возгорания не последовало.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время выясняются все причины и детали происшествия.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», 21 ноября в Подмосковье перевернулся пассажирский автобус.