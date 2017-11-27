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РЖД оснастят вокзалы Москвы стойками для зарядки гаджетов
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    РЖД оснастят вокзалы Москвы стойками для зарядки гаджетов

    10:46  27 Ноября 2017
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    РЖД оснастят вокзалы Москвы стойками для зарядки гаджетов

    Москва, 27 ноября. До конца текущего года вокзалы в Москве оснастят стойками для подзарядки гаджетов, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

    Всего будут установлены 17 стоек, с помощью которых пассажиры московским вокзалов смогут подзарядить свои гаджеты. Исключением из этого списка станет Белорусский вокзал. Предполагается, что там это нововведение появится следующей весной.

    На одном вокзале будут размещены до четырех стоек: их количество будет зависеть от пассажиропотока, пишет «Вечерняя Москва».

    «Больше всего зарядных устройств (четыре стойки) мы смонтируем на Ленинградском вокзале, — пояснили представители РЖД. — Именно он связывает два ключевых города, где пройдут главные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года».

    РЖД оснастят вокзалы Москвы стойками для зарядки гаджетов

    Ранее издание TechRadar составило рейтинг, состоящий из 15 лучших смартфонов, выпущенных в уходящем году. Первые два места достались гаджетам компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #смартфон #гаджет #зарядка #вокзалы
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