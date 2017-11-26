Собянин показал, как дезинфицируют вагоны московского метро

Москва, 26 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, каким образом проходит дезинфекция московского метрополитена. На своей странице в социальных сетях градоначальник опубликовал фото, на котором показан процесс кварцевания.

Ежедневно в столичной подземке проводят процедуру кварцевания, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В вагонах кварцуют предметы - все подвергается воздействию ультрафиолета, который уничтожает вирусы, плесень. А в вагонах нового типа встроена особая система кондиционирования с дополнительной функцией очистки.