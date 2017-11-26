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Общество
Собянин показал, как дезинфицируют вагоны московского метро
Общество
Собянин показал, как дезинфицируют вагоны московского метро
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    Собянин показал, как дезинфицируют вагоны московского метро

    23:27  26 Ноября 2017
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    Собянин показал, как дезинфицируют вагоны московского метро

    Москва, 26 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, каким образом проходит дезинфекция московского метрополитена. На своей странице в социальных сетях градоначальник опубликовал фото, на котором показан процесс кварцевания.

    Ежедневно в столичной подземке проводят процедуру кварцевания, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В вагонах кварцуют предметы - все подвергается воздействию ультрафиолета, который уничтожает вирусы, плесень. А в вагонах нового типа встроена особая система кондиционирования с дополнительной функцией очистки.

    «Это особенно актуально в холода, когда гуляют вирусы. Полчаса  — и они уничтожены. И так ежедневно», — пояснил Собянин в своем посте, его слова приводит «Подмосковье 360»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #метро
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