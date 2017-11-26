В Гидрометцентре рассказали, почему настоящая зима в Москве вновь откладывается

Москва, 26 ноября. Время для снежных заносов в российской столице еще не пришло, погода в Москве перед началом зимы будет без значительных осадков и с колебаниями температуры. Об этом рассказал в воскресенье директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на сегодняшний день наблюдается «противостояние антициклона, центр которого находится на востоке от Москвы», именно он отвечает за погоду на европейской территории.

Не менее мощный циклон движется с западной Европы на восточные территории, добавил он.

«Пока, в расчетах, побеждает антициклон», — передает слова специалиста ТАСС.

Глава Гидрометцентра России также добавил, что практически всю неделю антициклон продолжит определять погоду. Кроме того, в начале новой рабочей недели ожидается небольшой мороз, но с четверга, 30 ноября, потеплеет, уточнил он.

Напомним, минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала текущей осени.