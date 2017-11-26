Новые железнодорожные станции появятся на территории бывших промзон в Москве

Москва, 26 ноября. Новые железнодорожные станции могут появиться на территории бывших промышленных зон в российской столице, соответствующее проектное решение примут во время строительства жилых кварталов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, есть высокая вероятность того, что новые станции появятся на территории бывших промзон.

«Развитие диаметральных железнодорожных дорог, строительство которых одобрил президент Путин, приведет к тому, что мы будем часть станций реконструировать», — отметил Хусснулин.

Он также уточнил, что проектные решения будут одобрены после согласования всех необходимых документов и подсчетов примерного пассажиропотока, передает «Интерфакс».

Кроме того, в ближайшем будущем на московских железных дорогах появятся еще семь дополнительных станций, добавил он.

Предполагается, что новые станции облегчат жизнь москвичей, которые смогут тратить меньше времени на дорогу. Хусснулин отметил, что три новые станции могут появиться на Киевском направлении уже через три года.