Похитителей 300 кг икры задержали в Подмосковье

Москва, 26 ноября. Сотрудники полиции задержали похитителей красной икры на сумму более 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Инцидент произошел 24 ноября.

В правоохранительные органы обратился мужчина. По его словам, в арендуемое им помещение приехали двое мужчин на иномарках. Мужчины сделали заказ на 13 кг икры, загрузили контейнеры в иномарку, а затем отказались платить за продукт.

Злоумышленники попытались скрыться, однако сотрудникам полиции удалось их задержать по «горячим следам».