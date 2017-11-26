Похитителей 300 кг икры задержали в Подмосковье
Москва, 26 ноября. Сотрудники полиции задержали похитителей красной икры на сумму более 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Инцидент произошел 24 ноября.
В правоохранительные органы обратился мужчина. По его словам, в арендуемое им помещение приехали двое мужчин на иномарках. Мужчины сделали заказ на 13 кг икры, загрузили контейнеры в иномарку, а затем отказались платить за продукт.
Злоумышленники попытались скрыться, однако сотрудникам полиции удалось их задержать по «горячим следам».
«Сотрудники МВД России задержали грабителей, похитивших у предпринимателя контейнеры с красной икрой стоимостью более 900 тысяч рублей», — передает телеканал «360».
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