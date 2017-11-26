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Похитителей 300 кг икры задержали в Подмосковье
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    Похитителей 300 кг икры задержали в Подмосковье

    14:06  26 Ноября 2017
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    Похитителей 300 кг икры задержали в Подмосковье

    Москва, 26 ноября. Сотрудники полиции задержали похитителей красной икры на сумму более 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Инцидент произошел 24 ноября.

    В правоохранительные органы обратился мужчина. По его словам, в арендуемое им помещение приехали двое мужчин на иномарках. Мужчины сделали заказ на 13 кг икры, загрузили контейнеры в иномарку, а затем отказались платить за продукт.

    Злоумышленники попытались скрыться, однако сотрудникам полиции удалось их задержать по «горячим следам».

    «Сотрудники МВД России задержали грабителей, похитивших у предпринимателя контейнеры с красной икрой стоимостью более 900 тысяч рублей», — передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #грабеж #икра
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