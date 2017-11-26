Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень 2017 года

Москва, 26 ноября. Прошедшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала этой осени. Об этом в воскресенье рассказали в Гидрометцентре.

По замерам на метеорологической станции в районе ВДНХ, температура воздуха к 08.00 утра воскресенья опустилась до отметки минус 7,2 градусов.

Напомним, ранее самая холодная ночь была зарегистрирована 3 ноября.

Накануне метеослужбы предупредили о резком похолодании в Новосибирске.