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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень 2017 года
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    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень 2017 года

    11:24  26 Ноября 2017
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    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень 2017 года

    Москва, 26 ноября. Прошедшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала этой осени. Об этом в воскресенье рассказали в Гидрометцентре. 

    По замерам на метеорологической станции в районе ВДНХ, температура воздуха к 08.00 утра воскресенья опустилась до отметки минус 7,2 градусов.

    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень 2017 года

    Напомним, ранее самая холодная ночь была зарегистрирована 3 ноября.

    Накануне метеослужбы предупредили о резком похолодании в Новосибирске. 

    Автор: Дана Балан
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    #погода #москва #синоптики #заморозки
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