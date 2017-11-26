Сотрудники МЧС ликвидировали сильный пожар в административном здании в Москве

Москва, 26 ноября. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали мощный пожар в административном здании на севере Москвы.

По имеющимся данным, сообщение о возгорании поступило в 07.15, на место экстренно прибыли пожарно-спасательные отряды.

В административном здании, расположенном в доме №7 по Чермянской улице, произошло возгорание. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Уточняется, что площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров, но спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Накануне хабаровские спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 25 человек.