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Сотрудники МЧС ликвидировали сильный пожар в административном здании в Москве
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    Сотрудники МЧС ликвидировали сильный пожар в административном здании в Москве

    10:24  26 Ноября 2017
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    Сотрудники МЧС ликвидировали сильный пожар в административном здании в Москве

    Москва, 26 ноября. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали мощный пожар в административном здании на севере Москвы. 

    По имеющимся данным, сообщение о возгорании поступило в 07.15, на место экстренно прибыли пожарно-спасательные отряды.

    В административном здании, расположенном в доме №7 по Чермянской улице, произошло возгорание. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

    Сотрудники МЧС ликвидировали сильный пожар в административном здании в Москве

    Уточняется, что площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров, но спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

    Накануне хабаровские спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 25 человек. 

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #москва
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