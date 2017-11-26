Родителям избитого младенца в Наро-Фоминске грозит уголовное дело

Наро-Фоминск, 26 ноября. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в отношении родителей избитого двухмесячного младенца в подмосковном Наро-Фоминске может быть возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства травмирования ребенка. Отмечается, что, если выяснится, что ребенок был избит, то может быть возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передает 360.

Ранее сообщалось, что в субботу младенца с несколькими переломами доставили в центральную районную больницу города. Родители ребенка и его бабушка не смогли объяснить, что произошло.