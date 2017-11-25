Заведующая детского сада в Подмосковье уволилась после жалоб родителей о поборах

Москва, 25 ноября. Заведующая детского сада в городе Наро-Фоминск Московской области была вынуждена уволиться после того, как родители рассказали администрации городского округа, что в заведении с них собирали некие проценты за приглашение фотографа на выпускной.

По словам одной из мам, заведующая Татьяна Ухань написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как управление по образованию городского округа провело проверку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О противоправных действиях заведующей стало известно в начале недели. Родители, обеспокоенные необоснованно предъявленными им процентами за приглашение фотографа на выпускной, записали разговор с заведующей на диктофон.

На их вопрос, на каком основании нужно выплачивать проценты, Ухань сказала, что так положено и так из года в год приходилось платить родителям каждой выпускной группы. Диктофонную запись родители предъявили администрации городского округа, после чего местное Управление по образованию и провело проверку.