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Памятник погибшим журналистам установят на Арбате в 2018 году
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    Памятник погибшим журналистам установят на Арбате в 2018 году

    15:21  25 Ноября 2017
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    Памятник погибшим журналистам установят на Арбате в 2018 году

    Москва, 25 ноября. В 2018 году на Арбате появится памятник российским журналистам, погибшим за последние 25 лет. Об этом сообщил в субботу глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

    Он отметил, что место для мемориала уже согласовано с городскими властями. Внешний вид памятника пока еще не разработан. Его определит творческий конкурс, который проведет московский Союз журналистов.

    «СЖМ получил все разрешения, проведем художественный конкурс, в Москве на Арбате в следующем году будет стоять памятники погибшим журналистам новой России», — приводит слова Гусева ТАСС.

    Владислав Листьев

    Глава Союза журналистов Москвы напомнил, что до сих пор не названы имена убийц журналистов Владислава Листьева и Дмитрия Холодова, и призвал более тщательно и полно расследовать убийства сотрудников СМИ.

    Согласно статистике Международной федерации журналистов, в 2017 году в мире были убиты 58 журналистов, двое из них – граждане России.

    Напомним, в конце октября было совершено покушение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Гражданин Израиля Борис Гриц проник в редакцию и напал на Фельгенгауэр с ножом. Журналистка была госпитализирована, в начале ноября ее выписали из больницы.

    Автор: Алексей Громов
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    #памятник #журналисты #арбат
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