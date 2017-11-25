Кассир МЦК приняла роды у пассажирки на станции «Кутузовская»

Москва, 25 ноября. На этой неделе пассажирка Московского центрального кольца (МЦК) родила девочку на станции «Кутузовская».

«Телеканал 360» пообщался со старшим кассиром станции Еленой, которая приняла роды у женщины.

О ситуации Елене сообщили по телефону, она сразу направилась в служебное помещение, где разместили роженицу. Сотрудница МКЦ рассказала, что у женщины отошли воды и ей ничего не оставалось, как принять роды, хотя она и не имеет медицинского образования. Сотрудница МЦК предположила, что ей помог материнский инстинкт — у женщины есть трое детей.

«После этого приехала скорая, и мы роженицу и младенца передали», — рассказала Елена.

Елена работает на МЦК с момента открытия и, по ее словам, это первый подобный случай.

Маму поздравили с пополнением в семье и подарили кольцо с функционалом «Тройки» с бесплатным проездом на целый год.