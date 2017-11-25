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Московским владельцам сегвеев и гироскутеров могут выдать «водительские» удостоверения
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    Московским владельцам сегвеев и гироскутеров могут выдать «водительские» удостоверения

    8:26  25 Ноября 2017
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    Московским владельцам сегвеев и гироскутеров могут выдать «водительские» удостоверения

    Москва, 25 ноября. Для гироскутеров и сегвеев в Москве могут ввести отдельную категорию в правилах дорожного движения, а их владельцам собираются выдавать удостоверения. Такие предложения были высказаны накануне в Московской городской думе.

    Такие меры должны сделать более безопасным перемещение по улицам столицы как для пешеходов, так и для владельцев электрических транспортных средств.

    По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, Москва, будучи субъектом РФ, имеет право установить свои правила регулирования в отношении электрических транспортных средств на территориях, на которые не распространяется действие ПДД. В частности, речь идет об общественных пространствах, парках, метрополитене.

    Московским владельцам сегвеев и гироскутеров могут выдать «водительские» удостоверения

    Шапошников отметил, что плюсы использования сегвеев, гироскутеров и других подобных транспортных средств очевидны, однако и о безопасности нельзя забывать.

    «Экологичность, экономичность, бесшумность, мобильность. С другой стороны — нельзя забывать о необходимости обеспечения безопасности на городских дорогах, тротуарах, пешеходных зонах и других объектах инфраструктуры», — сказал он.

    Напомним, ранее первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу определить статус сегвеев и гироскутеров и при необходимости распространить на них правила дорожного движения.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #гироскутер #сегвей
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