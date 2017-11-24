Подготовились к Новому году: преступники похитили 300 кг икры в Москве

Москва, 24 ноября. Наживой похитителей стали более 300 килограммов красной икры: преступление было совершено в Москве вечером в пятницу, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о преступление поступило в дежурную часть около семи часов вечера. Выяснилось, что неизвестные мужчины в одной из торговых организаций погрузили в свою машину 300 килограммов красной икры. Однако платить за товар они не стали и скрылись.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленников разыскивает полиция. Ущерб оценили в 900 тыс. рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Магаданской области сотрудники полиции вместе с отделом Росгвардии обнаружили тайники, в которых находились шесть тонн лососевой икры стоимостью свыше 27 млн рублей.