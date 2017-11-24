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Подготовились к Новому году: преступники похитили 300 кг икры в Москве
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    Подготовились к Новому году: преступники похитили 300 кг икры в Москве

    23:11  24 Ноября 2017
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    Подготовились к Новому году: преступники похитили 300 кг икры в Москве

    Москва, 24 ноября. Наживой похитителей стали более 300 килограммов красной икры: преступление было совершено в Москве вечером в пятницу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Сообщение о преступление поступило в дежурную часть около семи часов вечера. Выяснилось, что неизвестные мужчины в одной из торговых организаций погрузили в свою машину 300 килограммов красной икры. Однако платить за товар они не стали и скрылись.

    Как сообщает РИА Новости, злоумышленников разыскивает полиция. Ущерб оценили в 900 тыс. рублей.

    Подготовились к Новому году: преступники похитили 300 кг икры в Москве

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Магаданской области сотрудники полиции вместе с отделом Росгвардии обнаружили тайники, в которых находились шесть тонн лососевой икры стоимостью свыше 27 млн рублей.

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #преступление
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