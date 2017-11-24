Бабушка на качелях в Балашихе стала звездой Instagram

Балашиха, 24 ноября. Решившая покачаться на качелях пенсионерка из Балашихи стала звездой соцсетей. Необычное зрелище сняла на видео одна из местных жительниц и выложила в Instagram.

На кадрах видно, как бабушка идет по детской площадке, оглядывается вокруг, а затем, убедившись, что ее никто не видит, садится на качели и начинает качаться, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Бабуля с нашего двора», — пишет автор видео в комментариях. «Молодец, я бы тоже покатался, но вечно нет времени. Все спешишь, спешишь куда-то», — отметил один из подписчиков.

Ранее сообщалось об аргентинской кошке Химере, которая стала звездой Instagram благодаря необычному окрасу — половина морды животного черная, другая половина — рыжая. Эксперты полагают, что своей «двуликости» Химера обязана редкой генетической аномалии мозацизму.