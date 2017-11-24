Двое парней из Ивантеевки забили 40-летнего знакомого до паралича из-за куртки

Москва, 24 ноября. Двое молодых жителей подмосковной Ивантеевки ограбили 40‐летнего мужчину, сильно избив его.

Как рассказал «Телеканалу 360» источник в правоохранительных органах, 22 ноября около 22:00 двое приятелей 17 и 22 лет напали на мужчину на улице Первомайской. Злоумышленники отобрали у пострадавшего 1700 рублей и куртку. Мужчина оказал сопротивление и тогда один из нападавших достал нож.

В результате драки мужчина был госпитализирован с ножевым ранением шейного отдела позвоночника, резаной раной правой щеки и параличом четырех конечностей.

Подозреваемые задержаны. Отмечается, что 22-летний подозреваемый ранее был судим за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» и «Разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».