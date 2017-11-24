Собянин: В Москве формируется крупнейшая в мире сеть Wi-Fi

Москва, 24 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что общественная сеть Wi-Fi, которая сейчас формируется в мегаполисе, будет крупнейшей в мире.

В городе формируется крупнейшая в мире общественная сеть Wi-Fi, в т.ч. в городском транспорте и на центральных улицах. https://t.co/4z1rQPli69 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 24, 2017



Ранее власти Москвы сообщили, что до конца будущего года бесплатный беспроводной интернет появился в 12 парках, 70 музеях и 151 культурном центре.

В данный момент поймать бесплатный Wi-Fi можно на 200 улицах российской столицы и в 24 московских парках. Кроме того, бесплатный доступ к интернету можно получить в общественном транспорте.