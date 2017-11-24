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Общество
Собянин: В Москве формируется крупнейшая в мире сеть Wi-Fi
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    Собянин: В Москве формируется крупнейшая в мире сеть Wi-Fi

    16:01  24 Ноября 2017
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    Собянин: В Москве формируется крупнейшая в мире сеть Wi-Fi

    Москва, 24 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что общественная сеть Wi-Fi, которая сейчас формируется в мегаполисе, будет крупнейшей в мире.


    Ранее власти Москвы сообщили, что до конца будущего года бесплатный беспроводной интернет появился в 12 парках, 70 музеях и 151 культурном центре.

    В данный момент поймать бесплатный Wi-Fi можно на 200 улицах российской столицы и в 24 московских парках. Кроме того, бесплатный доступ к интернету можно получить в общественном транспорте.

    Автор: Алексей Громов
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    #собянин #wi-fi
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