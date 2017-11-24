Двухлетняя девочка умерла в Подмосковье после отказа в первичной госпитализации

Москва, 24 ноября. Двухлетняя девочка умерла в больнице Щелкова после того, как врачи отказали ей в первичной госпитализации, сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по Московской области.

Мать девочки вызвала скорую помощь на дом, когда двухлетний ребенок заболел. На вызов приехал врач из поликлиники Щелковской районной больницы № 1.

«Врачи пришли, осмотрели девочку и ушли, — рассказали следователи. — Пока неизвестно, в каком состоянии был ребенок на тот момент, но госпитализировать не стали. После визита врача ребенку стало хуже».

Родители повторно вызвали врачей, после чего ребенка госпитализировали. Однако спасти больную не удалось: малышка умерла.

На данный момент устанавливается, кто из врачей допустил роковую ошибку, которая привела к смерти девочки — педиатр из поликлиники или врачи скорой помощи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».