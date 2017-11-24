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Двухлетняя девочка умерла в Подмосковье после отказа в первичной госпитализации
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    Двухлетняя девочка умерла в Подмосковье после отказа в первичной госпитализации

    15:30  24 Ноября 2017
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    Двухлетняя девочка умерла в Подмосковье после отказа в первичной госпитализации

    Москва, 24 ноября. Двухлетняя девочка умерла в больнице Щелкова после того, как врачи отказали ей в первичной госпитализации, сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по Московской области.

    Мать девочки вызвала скорую помощь на дом, когда двухлетний ребенок заболел. На вызов приехал врач из поликлиники Щелковской районной больницы № 1.

    «Врачи пришли, осмотрели девочку и ушли, — рассказали следователи. — Пока неизвестно, в каком состоянии был ребенок на тот момент, но госпитализировать не стали. После визита врача ребенку стало хуже».

    Родители повторно вызвали врачей, после чего ребенка госпитализировали. Однако спасти больную не удалось: малышка умерла.

    Двухлетняя девочка умерла в Подмосковье после отказа в первичной госпитализации

    На данный момент устанавливается, кто из врачей допустил роковую ошибку, которая привела к смерти девочки  — педиатр из поликлиники или врачи скорой помощи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Тимошенская
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