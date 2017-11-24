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Пьяный житель Балашихи не смог найти кнопку выхода из подъезда и атаковал дверь
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    Пьяный житель Балашихи не смог найти кнопку выхода из подъезда и атаковал дверь

    15:02  24 Ноября 2017
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    Пьяный житель Балашихи пытался выломать дверь, чтобы выйти из подъезда

    Москва, 24 ноября. Житель Балашихи в течение трех часов пытался выломать металлическую дверь подъезда, чтобы выйти на улицу. Отыскать кнопку возле двери он не смог.

    Инцидент произошел в одном из домов на улице Дмитриева. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не смог открыть входную дверь и пытался ее выломать в течение трех часов, пока случайно не обнаружил кнопку.

    «Нападение» мужчины на дверь засняли камеры видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулигана, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    По словам представителей управляющей компании «Комфорт», пока личность дебошира не установлена, но в ходе расследования уже удалось выяснить, что мужчина приходил в гости к одному из жильцов дома. Поиски хулигана продолжат, чтобы взыскать с него стоимость ремонта входной двери – 30 тысяч рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #дебошир #балашиха #подъезд
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